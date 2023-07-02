Бэбкок поделился впечатлениями от назначения главным тренером «Коламбуса»

Главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок поделился впечатлениями от назначения главным тренером «Блю Джекетс». 60-летний специалист вернулся в НХЛ после четырёхлетнего перерыва, подписав контракт на два года.

«Я воодушевлён. В команде много молодых талантливых ребят, клуб отлично поработал на драфте. Теперь мы должны раскрыть их потенциал. Мы должны заставить их расти – как личностей и как хоккеистов. Мне интересно познакомиться с тренерами, персоналом и городом в целом.

Общение – это очень важно. Надо познакомиться с каждым из парней, ведь все они разные. Каждый из них общается по-своему, и я должен найти правильный подход к любому из них. Чем лучше я их узнаю, тем больше смогу сделать. Ребята хотят провести удачный сезон, и моя работа – помочь им в этом», – цитирует Бэбкока официальный сайт клуба.

В 2019 году Бэбкок был уволен из «Торонто». За свою тренерскую карьеру он успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.