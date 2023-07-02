Экс-форвард «Трактора»: в 2022-м мы бы взяли Кубок Гагарина, не сломай Панин Седлака

Бывший форвард «Трактора» Денис Мошаров заявил, что челябинская команда могла выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2021/2022, если бы капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин не нанёс травму одному из лидеров челябинцев Лукашу Седлаку в четвёртом матче серии плей-офф полуфинала Востока.

«Уверен, что в новом сезоне «Трактор» выполнит задачу-минимум и попадёт в плей-офф. В этом никто не должен сомневаться. А в плей-офф может случиться что угодно. Мы все помним сезон-2021/2022, когда у «Трактора» были все возможности, чтобы взять Кубок Гагарина. Не сломай Григорий Панин Лукаша Седлака, всё могло бы быть по-другому. Я считаю, что у нас тогда была лучшая команда в КХЛ. «Трактор» чуть ли не единственный, кто смог сохранить всех иностранцев. Если бы не травмы Седлака и Пулккинена, то играли бы в финале сто процентов», — приводит «РБ Спорт» слова Мошарова.

В сезоне-2021/2022 «Трактор» прошёл «Салават Юлаев» в шести матчах, однако Седлак смог принять участие лишь в последних двух матчах финала Восточной конференции с «Металлургом». Челябинский клуб уступил магнитогорцам в пяти матчах. В прошлом сезоне «Трактор» не попал в плей-офф.