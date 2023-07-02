Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд покинул клуб, сообщает пресс-служба китайцев. Контракт с главным тренером не будет продлён.
Айрленд возглавил «Куньлунь» в июле 2022 года. Под его руководством команда одержала 21 победу в регулярном чемпионате КХЛ, что стало третьим результатом в истории клуба, однако пробиться в плей-офф не смогла. Также Грег Айрленд возглавлял сборную Китая на чемпионате мира в группе Б дивизиона I, где команда завоевала бронзовые медали.
Напомним, «Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в России. В Китае ещё сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок, в частности запрет на полёты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ. Всё это усложняет возвращение клуба в Пекин.
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