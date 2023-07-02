«Сработали нехоккейные факторы». Бывший тренер клубов КХЛ — о выборе Мичкова на драфте НХЛ

Бывший тренер сборной России, «Ак Барса», «Динамо», «Витязя» и «Лады» Валерий Белов прокомментировал выбор форварда СКА Матвея Мичкова на драфте НХЛ «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером.
«Практически не сомневался, что Матвея Мичкова выберут раньше — первым или вторым. На мой взгляд, по масштабу таланта из ровесников с ним может сравниться разве что канадец Бедард — тоже очень эффектный нападающий. Но, видимо, сработали нехоккейные факторы, которых в современном мире, к сожалению, очень много.
С другой стороны, здесь есть и плюсы. Седьмой номер может стать для хоккеиста дополнительным раздражителем, замотивирует его на ещё больший прогресс и ещё большую работу», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Белов сравнил 18-летнего нападающего Матвея Мичкова с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и рассказал, когда россиянину лучше уезжать в НХЛ.
- 2 июля 2023
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