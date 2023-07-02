Бывший форвард «Трактора»: Ларионов всех напрягает со своими новаторскими идеями

Бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров оценил работу главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова в прошлом сезоне.
«Мои симпатии (после «Трактора», конечно) на стороне «Торпедо»: от такой игры захватывает дух. Интересно, как выступит команда в этом сезоне, потому что она последней выходит из отпуска и проведёт только шесть-семь матчей в межсезонье. Думаю, что Игорь Ларионов всех напрягает со своими новаторскими идеями. Но мне нравится его посыл, что надо играть больше – даже в июне, так как мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях. Думаю, в этом сезоне будет интересная команда и в Череповце, ведь «Северсталь» возглавил Андрей Козырев. Помню, как его «СКА-Нева» била рекорды результативности в ВХЛ.
Почему Ларионов всех напрягает? Ларионов хочет поменять структуру чемпионата и не боится об этом открыто говорить. Сначала все относились к нему со скепсисом. Он плыл против течения, отказался от тяжёлых сборов. Лёша Кручинин мне рассказал, что у «Торпедо» всё абсолютно по-другому и что он нигде такого не видел. Ларионов ведь прав: если нас отстранили от международных турниров, давайте больше играть. Тренироваться надо в детской школе. Я считаю, что надо увеличивать количество матчей и в МХЛ, чтобы Восток снова играл с Западом, пусть даже экономически это тяжело», — цитирует Мошарова «РБ Спорт».
Ранее Мошаров заявил, что «Трактор» мог выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2021/2022, если бы капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин не нанёс травму одному из лидеров челябинцев Лукашу Седлаку в четвёртом матче серии плей-офф полуфинала Востока.
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