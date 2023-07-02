Тарасенко — в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ по версии The Athletic

Североамериканский журналист Харман Дайал в статье на сайте The Athletic представил топ-10 свободных агентов НХЛ, которые всё ещё доступны после открытия рынка накануне.

В списке представлен один россиянин — нападающий Владимир Тарасенко.

«Владимир Тарасенко — игрок, которому сложно дать точную оценку. Владимир хорошо подходил «Рейнджерс» — лучшее из всех их приобретений в дедлайн, — но они не могут позволить себе оставить его. Мы знаем, что 31-летний форвард по-прежнему является отличным снайпером, но насколько сильно он может повлиять на игру команды и помочь ей занять лидирующие позиции?

Есть веские основания полагать, что он может забить 20-25 голов в следующем сезоне, но его игра в обороне продолжает вызывать беспокойство», — сказано в статье.

Кроме Тарасенко в список вошли: нападающие Тайлер Бертуцци, Патрик Кейн, Эван Родригес, Макс Доми, Томаш Татар, Кайлер Ямамото, Пиус Зутер; защитники Мэтт Дамба, Итан Беар.