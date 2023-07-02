Тарасенко — в топ-10 лучших свободных агентов НХЛ по версии The Athletic

Североамериканский журналист Харман Дайал в статье на сайте The Athletic представил топ-10 свободных агентов НХЛ, которые всё ещё доступны после открытия рынка накануне.
В списке представлен один россиянин — нападающий Владимир Тарасенко.
«Владимир Тарасенко — игрок, которому сложно дать точную оценку. Владимир хорошо подходил «Рейнджерс» — лучшее из всех их приобретений в дедлайн, — но они не могут позволить себе оставить его. Мы знаем, что 31-летний форвард по-прежнему является отличным снайпером, но насколько сильно он может повлиять на игру команды и помочь ей занять лидирующие позиции?
Есть веские основания полагать, что он может забить 20-25 голов в следующем сезоне, но его игра в обороне продолжает вызывать беспокойство», — сказано в статье.
Кроме Тарасенко в список вошли: нападающие Тайлер Бертуцци, Патрик Кейн, Эван Родригес, Макс Доми, Томаш Татар, Кайлер Ямамото, Пиус Зутер; защитники Мэтт Дамба, Итан Беар.
- 2 июля 2023
-
17:21
-
17:08
-
16:42
-
16:30
-
16:21
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:40
-
12:10
-
11:45
-
11:15
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
03:48
-
03:35
-
03:15
-
02:57
-
02:26
-
01:33
-
01:26
-
00:51
-
00:37