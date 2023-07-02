Федотов и Мичков отсутствуют в списке игроков лагеря развития «Филадельфии»

Вратарь Иван Федотов и нападающий Матвей Мичков не вошли в список игроков, приглашённых для участия в лагере развития «Филадельфии Флайерз».

Среди молодых вратарей в списке присутствуют Карсон Бьярнасон, Ноа Гисбрехт (оба — Канада), Кэмерон Корпи и Питер Стерлинг (оба — США).

Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. Федотов, имеющий звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ.

В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Несмотря на службу в армии, у Федотова всё ещё есть возможность сыграть в НХЛ: его контракт был автоматически продлён на год.

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером драфта НХЛ-2023. Права на 18-летнего форварда в КХЛ принадлежат СКА.

Сегодня 2 июля, Федотов впервые за последний год опубликовал фотографию со своего отдыха. 1 июля вратарь завершил срочную службу в армии РФ и теперь наслаждается отдыхом в Дубае.