Федотов и Мичков отсутствуют в списке игроков лагеря развития «Филадельфии»

Вратарь Иван Федотов и нападающий Матвей Мичков не вошли в список игроков, приглашённых для участия в лагере развития «Филадельфии Флайерз».
Среди молодых вратарей в списке присутствуют Карсон Бьярнасон, Ноа Гисбрехт (оба — Канада), Кэмерон Корпи и Питер Стерлинг (оба — США).
Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. Федотов, имеющий звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ.
В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Несмотря на службу в армии, у Федотова всё ещё есть возможность сыграть в НХЛ: его контракт был автоматически продлён на год.
Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером драфта НХЛ-2023. Права на 18-летнего форварда в КХЛ принадлежат СКА.
Сегодня 2 июля, Федотов впервые за последний год опубликовал фотографию со своего отдыха. 1 июля вратарь завершил срочную службу в армии РФ и теперь наслаждается отдыхом в Дубае.
- 2 июля 2023
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