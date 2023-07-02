«Я могу многому у него научиться». Новичок «Вашингтона» Пасиоретти — об Овечкине

34-летний нападающий Макс Пасиоретти прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, форвард подписал соглашение накануне, 1 июля.

«Для меня это была уникальная ситуация. Раньше я никогда не был свободным агентом и, очевидно, после получения травмы было несколько сценариев того, где я мог оказаться. В конце концов я просто подумал, что «Вашингтон» — отличная возможность для меня вернуться и доказать, что я всё ещё тот игрок, которым был когда-то, что я способен вернуться на свой уровень и забивать голы.

Ови, очевидно, лучший снайпер, который когда-либо играл здесь. Я могу многому у него научиться», — приводит слова Пасиоретти The Athletic.

Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.