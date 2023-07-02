Канарейкин: Мичков — новый Овечкин? Рано об этом говорить, всё должно пройти ступенчато

Российский тренер Фёдор Канарейкин оценил выбор форварда СКА Матвея Мичкова на драфте НХЛ под седьмым номером «Филадельфией Флайерз».

«Удивило ли то, что Мичков стал лишь седьмым в первом раунде? Да нет, наверное, скажу так: я помню драфт, когда в первый раунд попадало по восемь человек, это 82 года рождения ребята. Поэтому были такие удивительные успехи у нас, а текущий драфт, скажем так, неплохой для нас. Что касается Мичкова, позиция высокая, позиция хорошая, но в жизни всегда бывает так, что останавливаться нельзя, конкуренты рядом, и всегда есть к чему стремиться. Поэтому седьмой, так седьмой. Самое главное — что будет в дальнейшем. Всё будет зависеть от него.

Готов ли он к НХЛ или ему ещё рано? Ну, я думаю, что ещё на годок ему надо задержаться, чтобы поработать в этой лиге, поработать, я не знаю, будет ли его СКА поднимать к себе, или он останется в распоряжении «Сочи», но здесь, конечно, всё-таки, если рассматривать СКА, то это команда, которая будет стараться завоевать Кубок Гагарина, совсем другая позиция, и что такое «Сочи», это аутсайдер нашего хоккея. Поэтому, конечно, для Мичкова идеально было бы работать в Питере, иметь достаточно игрового времени. Но это надо заслужить.

Что я думаю по поводу того, что Мичкова называли новым Овечкиным, дорос ли он до этого, или ещё рано говорить об этом? Да ну! Ну, конечно, рано, ну что вы! Давайте не будем уже так говорить. Это неплохо может быть, что человек ставит для себя такую завышенную планку, но давайте смотреть реально, всё должно пройти ступенчато, по всем позициям он должен пройти, доказывая свою состоятельность», — цитирует Канарейкина «ВсёПроСпорт».

Сегодня стало известно, что Мичков не вошёл в список игроков, приглашённых для участия в лагере развития «Филадельфии Флайерз».