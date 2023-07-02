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«Флорида» подписала контракт с экс-форвардом «Колорадо» Эваном Родригесом

«Флорида» подписала контракт с экс-форвардом «Колорадо» Эваном Родригесом
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Пресс-служба «Флориды Пантерз» на официальном сайте клуба объявила о подписании четырёхлетнего контракта с нападающим Эваном Родригесом. Среднегодовая зарплата составит $ 3 млн.

«Родригес привнесёт в команду мастерство и способность конкурировать во всех зонах площадки. Он добавит универсальности нашему составу, и мы не можем дождаться, чтобы поприветствовать Эвана в «пантерах», — заявил генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.

29-летний Родригес в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл за «Колорадо Эвеланш» 69 игр, в которых он зарбосил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 39 очков с показателем полезности «+7». В плей-офф на счету Эвана семь матчей и 5 (1+4) очков.

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