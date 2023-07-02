Агент Скленички: Давиду сказали, что он не может играть за Чехию после перехода в КХЛ

Агент чешского игрока «Барыса» Давида Скленички Владимир Вуйтек рассказал, что его клиенту запрещено играть за национальную команду.

«Я всё понимаю, но он же подписал контракт не с российским клубом, а с командой из Казахстана. Это немного другое дело. Да, «Барыс» играет в чемпионате КХЛ, но сборная Казахстана ведь выступает на чемпионате мира.

Когда он подписал контракт с «Барысом», ему сказали, что теперь он не может играть за сборную Чехии. Я в принципе не понимаю этого. Это спорт, а не политическая борьба. Сейчас мы не знаем, что будет через месяц. Посмотрим, что будет через год. Надеемся, что всё будет нормально и спорт станет главенствовать над политикой», — цитирует Вуйтека ТАСС.

Ранее генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан заявил, что Скленичка осознанно отказался от выступлений за сборную, чтобы играть в КХЛ.