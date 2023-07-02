Плющев: Мичков займёт своё место в «Филадельфии», когда закончит дела со СКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил невызов вратаря Ивана Федотова и нападающего СКА Матвея Мичкова в тренировочный лагерь «Филадельфией Флайерз».

«После выбора «Филадельфией» Мичков выражал своё удовлетворение. Когда у него закончатся какие-то деловые отношения со СКА, тогда он займёт своё место в составе «Филадельфии».

В случае с Федотовым ситуация сложнее. Непонятно вообще, что, чего и как. В минувший год, в который Федотов отсутствовал, ни вратарь, ни «Филадельфия» не отказывались друг от друга. Но с чем связано то, что он не приглашён в лагерь, сложно сказать.

Может ли это быть связано с организационными вопросами? В нашей ситуации всё возможно. Я думаю, что если бы возник вопрос только с отъездом в тренировочный лагерь, то, наверное, у Федотова не было бы проблем. Мы не знаем ситуацию наверняка. Видимо, есть вопросы чисто организационного плана», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. Федотов, имеющий звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ. Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером драфта НХЛ-2023.