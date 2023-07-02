Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лебрюн: «Каролина» интересуется защитником Эриком Карлссоном

Лебрюн: «Каролина» интересуется защитником Эриком Карлссоном
Комментарии

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» заявил, что «Каролина Харрикейнз» интересуется защитником «Сан-Хосе Шаркс» Эриком Карлссоном.

«Каролина» активно интересуется Карлссоном. Посмотрим, что из этого получится, но следующие дни будут интересными в этом плане», — написал Лебрюн.

Контракт игрока с зарплатой в $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона.

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.

Ранее Эрик Карлссон заявил, что хочет получить шанс выиграть Кубок Стэнли, а сделать это в составе «Шаркс» в ближайшие годы будет проблематично.

Материалы по теме
Эрик Карлссон: не хочу быть на месте парней, которые так и не выиграли Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023