Лебрюн: «Каролина» интересуется защитником Эриком Карлссоном
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» заявил, что «Каролина Харрикейнз» интересуется защитником «Сан-Хосе Шаркс» Эриком Карлссоном.
«Каролина» активно интересуется Карлссоном. Посмотрим, что из этого получится, но следующие дни будут интересными в этом плане», — написал Лебрюн.
Контракт игрока с зарплатой в $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона.
В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.
Ранее Эрик Карлссон заявил, что хочет получить шанс выиграть Кубок Стэнли, а сделать это в составе «Шаркс» в ближайшие годы будет проблематично.
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