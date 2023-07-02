«Колорадо» продлил контракт с 36-летним обладателем Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» подписал однолетний контракт с защитником Джеком Джонсоном, сообщает пресс-служба «лавин». Соглашение рассчитано на сумму $ 775 тысяч.

36-летний игрок обороны прошлый сезон начинал в «Чикаго Блэкхоукс», после чего вернулся в «Колорадо». В 25 матчах за «Эвеланш» он набрал 4 (2+2) очка при показетеле полезности «+10». В сезоне-2021/2022 защитник стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Колорадо».

За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Джонсон выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Коламбус Блю Джекетс», «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В регулярке Джек сыграл 1107 матчей и набрал 320 (74+246) очков.

Ранее стало известно, что «Колорадо» подписал контракт с тремя хоккеистами.