В «Питтсбурге» прокомментировали интерес к защитнику «Сан-Хосе» Карлссону

Президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас прокомментировал интерес клуба к защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону.
«Когда на рынке появляется такой игрок, который становится доступен, особенно учитывая его ключевую роль в команде, я обязан связаться с ним и посмотреть, подходит ли он нам. Именно так я рассматриваю всю эту ситуацию», — приводит слова Дубаса The Athletic.
Контракт Карлссона с зарплатой в $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.
Ранее Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» заявил, что «Каролина Харрикейнз» интересуется Эриком Карлссоном.
- 2 июля 2023
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