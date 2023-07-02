В «Питтсбурге» прокомментировали интерес к защитнику «Сан-Хосе» Карлссону

Президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас прокомментировал интерес клуба к защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону.

«Когда на рынке появляется такой игрок, который становится доступен, особенно учитывая его ключевую роль в команде, я обязан связаться с ним и посмотреть, подходит ли он нам. Именно так я рассматриваю всю эту ситуацию», — приводит слова Дубаса The Athletic.

Контракт Карлссона с зарплатой в $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.

Ранее Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» заявил, что «Каролина Харрикейнз» интересуется Эриком Карлссоном.