Кожевников: ЦСКА — лучший вариант для Федотова, они надеются на него

Двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил возможное возвращение голкипера Ивана Федотова в ЦСКА.
«Какой вариант для Федотова реальнее? Надо спрашивать его в первую очередь. Но если ЦСКА предложил, то здорово. Значит они на него надеются. Думаю, для него лучший вариант – это ЦСКА. Закрепиться, показать, что мастерство не потеряно и от этого исходить дальше, какие у него будут желания и возможности. Я думаю, что он должен так сделать.
Если сейчас есть предложение от клуба НХЛ, почему сразу не пойти? Федотов — сам хозяин своего контракта. Это его дело, как он отнесётся, его выбор. Он же человек, какими-то эмоциями обладает. Обижен он или нет. Всё от него самого зависит.
Может ли Федотов так просто вернуться в ЦСКА после прошлогодних слухов? Откуда я могу знать, как он к этому относится? Я могу говорить свои предположения, и я их озвучил. Я же не знаю, что у него в голове, как он себя вёл. Я с ним рядом не был.
Сейчас ЦСКА — лучший вариант для Федотова? По моему мнению, ЦСКА – лучший вариант. Но я же не знаю его обиды. В это всё упирается», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».
Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. Федотов, имеющий звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ. В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Несмотря на службу в армии, у Федотова всё ещё есть возможность сыграть в НХЛ: его контракт был автоматически продлён на год.
- 2 июля 2023
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