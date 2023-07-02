Белорусский голкипер приглашён в лагерь развития «Ванкувера»

Белорусский голкипер Никита Толопило приглашён в лагерь развития «Ванкувер Кэнакс», который пройдёт 2-5 июля на базе Университета Британской Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба «косаток».

Два предыдущих сезона Никита Толопило провёл во втором по рангу дивизионе чемпионата Швеции за «Седертелье», а в конце марта подписал контракт с «Ванкувером». В Швеции вратарь сыграл 45 матчей, в которых одержал 28 побед с 92,4 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,10.

На счету 23-летнего вратаря девять матчей в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». В этих встречах Никита одержал две победы с 87,9 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,30.

Ранее «Ванкувер Кэнакс» заключил контракты с рядом хоккеистов.