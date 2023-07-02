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Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал подписание Пасиоретти

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал подписание Пасиоретти
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о подписании нападающего Макса Пасиоретти.

«Его голевое чутьё — это главная причина [подписания]. Мы должны найти способ забивать больше голов, и это то, что он делает. Мне очень нравится этот игрок. Очевидно, он один из лучших снайперов за последние несколько лет. Безусловно, это хороший игрок.

Его травма? Некоторый риск существует, но мы думаем, что всё сработает», — приводит слова Маклеллана NBC Sports Washington.

Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.

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