Квалификационное предложение Дебринкэта составляет $ 9 млн

Журналист Стефан Рознер в своём «твиттере» рассказал подробности контракта нападающего «Оттавы Сенаторз» Алекса Дебринкэта, который является ограниченно свободным агентом.

«Квалификационное предложение Алекса ДеБринката составляет $ 9 млн. Причём, не важно в «Оттаве» он или в другой команде.

Этого можно избежать, если команда подпишет с ним контракт на несколько лет, но если он подписывает контракт на один год, то его сумма составит минимум $ 9 млн. Если команда выиграет в арбитраже, то зарплата упадёт до $ 7,65 млн», — написал Рознер.

В минувшем сезоне Дебринкэт в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 66 (27+39) очков при полезности «-31».

Ранее «Оттава Сенаторз» заявила, что пытается обменять Дебринкэта после того, как он заявил, что не хочет подписывать с ними долгосрочный контракт.