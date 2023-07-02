Немов: для меня большая честь быть в кругу доверия подрастающего поколения с Овечкиным

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал рейтинг доверия среди подростков (14–18 лет) в России на лето 2023 года, в котором занял шестое место. На втором месте — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Сам удивлён попаданию в рейтинг. Я уже давно не выступаю, столько времени прошло. Конечно, для меня большая честь быть в кругу доверия подрастающего поколения с Сашей Овечкиным. Я просто отдаюсь своему делу с искренней любовью, с любовью к людям. Наверное, это работает», — сказал Немов в интервью Metaratings.ru.
Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». По результатам опроса составлялся балльный рейтинг личностей.
- 2 июля 2023
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