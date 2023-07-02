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Бэбкок: когда в команде 23 разных парня, вам нужно 23 разных подхода к ним

Бэбкок: когда в команде 23 разных парня, вам нужно 23 разных подхода к ним
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Майк Бэбкок рассказал о своих целях в команде.

«Я собираюсь привносить энтузиазм, трудовую этику, честность каждый божий день, и в течение пары месяцев мы всё лучше узнаем друг друга. Тогда все смогут составить своё собственное мнение — как игроки, так и болельщики. Дело не в том, что я говорю, а в том, что я делаю.

Когда в команде 23 разных парня, вам нужны 23 разных подхода к ним. Нужен план общения с каждым, нужен план развития каждого, чтобы добиться успеха. 10 лет назад я не мог бы сказать то, что только что сказал вам сейчас, потому что тогда не знал этого», — приводит слова Бэбкока официальный сайт клуба.

Ранее Бэбкок поделился впечатлениями от назначения главным тренером «Блю Джекетс».

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