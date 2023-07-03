Гендиректор «Югры» оценил выбор двух голкиперов системы клуба на драфте НХЛ — 2023

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко рассказал о выборе голкиперов «Мамонтов Югры» Егора Заврагина и Евгения Волохина на драфте НХЛ — 2023.

«Да, там были выбраны два голкипера из нашей системы — Егор Заврагин и Евгений Волохин. Пошутили о том, что если два-три года назад Ханты-Мансийск специализировался на снайперах для драфтов — речь о Кирилле Марченко и Иване Морозове, то теперь перешли на голкиперов.

Принято считать, что драфты НХЛ показывают качество работы хоккейной школы, о чём говорят и примеры школ Ярославля и Санкт-Петербурга. Но в то же время это не главный показатель. Для нас самое основное — места «Югры», «Мамонтов Югры» и других команд системы в турнирных таблицах ВХЛ, КХЛ, первенств России», — сказал Филипенко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» в третьем раунде под общим 87-м номером выбрала Егора Заврагина. В пятом раунде под общим 144-м номером «Монреаль Канадиенс» выбрал Евгения Волохина.