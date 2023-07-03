Комиссия КХЛ проинспектирует ледовую арену в Новосибирске в конце июля — начале августа

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о сроках инспекции «Сибирь-Арены» комиссией КХЛ.

«Это, скорее всего, будет конец июля — начало августа, после этого нам дадут тестовый матч. Домашние игры новосибирской «Сибири» в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, который начнётся в сентябре, будут проходить уже на новой ледовой арене», — приводит слова Ахапова ТАСС.

В начале июня Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проектным требованиям второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске.

Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей.