Комиссия КХЛ проинспектирует ледовую арену в Новосибирске в конце июля — начале августа
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Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о сроках инспекции «Сибирь-Арены» комиссией КХЛ.
«Это, скорее всего, будет конец июля — начало августа, после этого нам дадут тестовый матч. Домашние игры новосибирской «Сибири» в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, который начнётся в сентябре, будут проходить уже на новой ледовой арене», — приводит слова Ахапова ТАСС.
В начале июня Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проектным требованиям второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске.
Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей.
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