Российские голкиперы Ахтямов и Пекса примут участие в лагере развития «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте представил список игроков, которые примут участие в лагере развития клуба.

В список попали два российских голкипера — Артур Ахтямов и Вячеслав Пекса.

21-летний Ахтямов накануне подписал трёхлетний двусторонний контракт начального уровня с «кленовыми листьями» с зарплатой в $ 851 тыс. в год. Артур был выбран «Торонто» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года. В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3% отражённых бросков.

20-летний Пекса сыграл в прошлом сезоне в ВХЛ за «Барс» 40 матчей, в которых одержал 13 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».