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«Разошлись друзьями». Директор «Северстали» — о прекращении сотрудничества с Разиным

«Разошлись друзьями». Директор «Северстали» — о прекращении сотрудничества с Разиным
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Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о прекращении контракта с бывшим главным тренером череповецкого клуба Андреем Разиным после окончания прошлого сезона.

«Мы с ним работали пять лет. Когда дошли до стадии предложения нового контракта, то пришли к выводу, что не будем даже говорить о сумме. Разошлись друзьями. Андрей Владимирович сказал, что хочет шагнуть на ступеньку выше. Мы закончили в марте сезон и через несколько дней сообщили, что Разина в Череповце не будет», — приводит слова Канакова Allhockey.

«Северсталь» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 уступила в первом раунде ЦСКА со счётом 3-4.

Напомним, 10 апреля 2023 года магнитогорский «Металлург» сообщил о подписании контракта с Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

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