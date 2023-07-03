Новичок «Вашингтона» Пасиоретти пропустит начало сезона из-за восстановления от травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти пропустит начало сезона Национальной хоккейной лиги из-за восстановления от травмы.
«У меня всё хорошо. Сейчас мне очень комфортно. Я не думаю, что буду готов к началу сезона, но вскоре я планирую вернуться и играть. Когда снова получаешь повторную травму, приходит время сделать шаг назад и попытаться проанализировать, что пошло не так. Большая часть процесса [восстановления] заключается в том, чтобы выяснить, что пошло не так, и как бы оттолкнуться от этого», — приводит слова Пасиоретти Russian Machine Never Breaks.
Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.
Ранее Пасиоретти прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Вашингтон Кэпиталз».
- 3 июля 2023
-
09:46
-
09:35
-
09:24
-
09:06
-
08:49
-
08:33
-
08:20
-
08:15
-
07:49
-
07:39
-
05:15
-
04:33
- 2 июля 2023
-
23:45
-
23:30
-
23:12
-
23:05
-
22:45
-
22:20
-
22:07
-
22:05
-
21:43
-
21:23
-
21:03
-
20:45
-
20:32
-
20:12
-
20:03
-
19:32
-
19:22
-
19:01
-
18:44
-
18:35
-
18:15
-
18:05
-
17:52