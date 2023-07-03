Новичок «Вашингтона» Пасиоретти пропустит начало сезона из-за восстановления от травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти пропустит начало сезона Национальной хоккейной лиги из-за восстановления от травмы.

«У меня всё хорошо. Сейчас мне очень комфортно. Я не думаю, что буду готов к началу сезона, но вскоре я планирую вернуться и играть. Когда снова получаешь повторную травму, приходит время сделать шаг назад и попытаться проанализировать, что пошло не так. Большая часть процесса [восстановления] заключается в том, чтобы выяснить, что пошло не так, и как бы оттолкнуться от этого», — приводит слова Пасиоретти Russian Machine Never Breaks.

Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.

Ранее Пасиоретти прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Вашингтон Кэпиталз».