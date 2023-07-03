«Нарушение моральных принципов привело к выгодному контракту». Антош — о Скленичке в КХЛ

Чешский бывший нападающий Милан Антош в статье на сайте Sports.cz прокомментировал подписание чешским игроком Давидом Скленичкой контракта с «Барысом».
«Я думаю, Давид знает, во что ввязывается. Решающие аргументы для него были очевидны. Нарушение моральных принципов и запрет на игру за сборную привели к выгодному контракту. Финансово выгодное решение, деньги имеют свою силу. Но по-человечески я этого не понимаю.
Конечно, смягчающим обстоятельством является то, что он едет не в Россию, а в Казахстан. Но это всё равно соревнование, которое мы все стараемся игнорировать. Он отложил в сторону давление на него. Мы можем обвинять его, иметь о нём плохое мнение, но это всё равно решение игрока и его агента. Трудно винить его за это. Но мы сможем заменить его в сборной», — сказано в статье.
Чешский игрок обороны выступал в КХЛ за «Йокерит», где Скленичка играл на протяжении четырёх лет. В сезоне-2021/2022 Давид помог национальной команде Чехии завоевать бронзовые награды чемпионата мира в элитном дивизионе.
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