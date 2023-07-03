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Сын замгубернатора: у меня не было ни блата, ни административного ресурса в «Тракторе»

Сын замгубернатора: у меня не было ни блата, ни административного ресурса в «Тракторе»
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Бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров рассказал, мешало ли ему то, что он является сыном заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова.

«У меня никогда не было ни блата, ни административного ресурса в «Тракторе». Мой отец – порядочный человек, и я горжусь им. Я считаю, что моя фамилия даже помешала мне заиграть в КХЛ. И я хотел выступать только в «Тракторе», потому что дом есть дом.

Чувствовал ли в себе силы заиграть в КХЛ? Я не системный игрок и, может быть, из-за этого погорел. Я не умел играть по заданию. Думаю, это многим тренерам не нравилось. У меня был реальный шанс заиграть в «Тракторе» в 2014 году, когда команду возглавлял Карри Киви. Мне очень нравилась его работа, но место в составе тогда всё-таки отдали моим конкурентам. Киви – интересный специалист, у него были самые лёгкие сборы в моей жизни. Всё было построено на доверии, которое многие игроки воспринимали как слабость тренера.

Второй раз шанс появился, когда главным тренером «Трактора» был Герман Титов. Это самые тяжёлые сборы в моей жизни, мы зашагивали на тумбу с гантелями в 25 кг. Меня взяли на выезд на Дальний Восток, я сыграл два матча. После этого тренер подошёл ко мне и сказал: «Теперь ты будешь играть. Мне наговаривали, что ты блатной. Но своей работой ты всё доказал». Однако «Трактор» (я не принимал участия в этом матче) проиграл 0:5 в Уфе, и Титова сняли. Больше в состав команды я не попадал», — цитирует Дениса Мошарова «РБ Спорт».

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