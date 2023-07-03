«Честно говоря, ожидал большего». Форвард системы «Трактора» — о драфте НХЛ

Форвард системы челябинского «Трактора» Александр Рыков поделился впечатлениями от прошедшего в Нэшвилле драфта НХЛ — 2023.

«Какие впечатления от драфта? Очень интересное мероприятие, другая страна, всё по-другому, интересно было понаблюдать. Как прилетел, всё было здорово, без волнения, но уже в день драфта волнение немножко появилось.

Впечатления от самой церемонии? Честно говоря, ожидал большего, но команда, в которую попал, хорошая. Ещё хочу отметить местных болельщиков. Они большие фанаты спорта, энергия от них прям прёт!

Ожидал, что уйду во втором-третьем раунде. Было ли понимание, что именно «Каролина» задрафтует? Вообще не знал, какая команда задрафтует, общался практически со всеми командами. Как прилетел туда, проходил собеседования и тесты с разными клубами.

Как воспринял, что Руслана Хажеева также выбрала «Каролина»? Положительно отреагировал, будет проще потом играть рядом со знакомыми лицами (улыбается). Тем более что «Каролина» скоро станет русской командой.

Перед драфтом плотно готовился, всё как надо. Но на время проведения самого драфта немного пришлось сбавить обороты, времени за границей особо не было заниматься. Скоро уже прилечу в Челябинск и начну готовиться к сезону. Буду ставить высокие цели, первичная задача — закрепиться в главной команде», — цитирует Рыкова сайт «Трактора».

«Каролина» выбрала Рыкова в четвёртом раунде драфта под 100-м номером.