Бабаев: со Скабелкой на чемпионате мира сборная Казахстана выступила бы ещё лучше

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал об отношениях с главным тренером «Барыса» Андреем Скабелкой и объяснил причину ухода специалиста из сборной Казахстана в преддверии чемпионата мира — 2023.
«С Андреем мы дружим более 25 лет. Он мне не клиент, я ему не агент. У нас немного другие отношения. К сожалению, не только с Максимовым тренер не нашёл общий язык. Есть и другие хоккеисты, попавшие в немилость к наставнику, которых я веду. Но я никогда не буду из-да этого давить на Скабелку. Я всего лишь агент игроков. Моя работа — делать всё, чтобы клиентам игралось как можно комфортнее.
Проясню ситуацию и с уходом Андрея Владимировича с поста наставника сборной Казахстана перед мировым первенством. Действительно он пошёл на такой шаг потому, что является гражданином Беларуси. Их, как известно, на ЧМ-2023 не допускали. Уверен, что, будь он у руля главной команды на мировом первенстве, сборная выступила бы ещё лучше.
Позиции в «Барысе» сейчас у Андрея Скабелки сильны. Пока нет предпосылок для его ухода из клуба. Он очень много делает для развития казахстанских хоккеистов и хоккея в целом. Ребята стали мастеровитее и дисциплинированнее. Андрей хочет достигнуть наилучшего результата», — сказал Бабаев в интервью журналисту Ивану Резванцеву.
Сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.
Ранее Министерство спорта Казахстана ответило на призыв инициативной группы болельщиков «Барыса» отправить тренерский штаб и руководство команды в отставку.
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