«Куньлунь» продлил контракт с канадским форвардом Клиффом Пу
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«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с канадским форвардом Клиффом Пу на один год, сообщает пресс-служба китайского клуба.
В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 25-летний канадец сыграл 41 матч, забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Пу 56 матчей и 26 (14+12) результативных баллов с показателем полезности «-16».
Напомним, «Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в России. В Китае ещё сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок, в частности запрет на полёты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ. Всё это усложняет возвращение клуба в Пекин.
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