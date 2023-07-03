«Куньлунь» продлил контракт с канадским форвардом Клиффом Пу

«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с канадским форвардом Клиффом Пу на один год, сообщает пресс-служба китайского клуба.

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 25-летний канадец сыграл 41 матч, забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Пу 56 матчей и 26 (14+12) результативных баллов с показателем полезности «-16».

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона КХЛ в России. В Китае ещё сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок, в частности запрет на полёты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ. Всё это усложняет возвращение клуба в Пекин.