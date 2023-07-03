«Спартак» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Голдобиным

«Спартак» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Николаем Голдобиным, сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.

Всего на счету форварда 123 (56+67) очка в 187 играх за «Магнитку» и ЦСКА. Выбранный в первом раунде драфта НХЛ, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Голдобин с 2012 по 2020 год выступал за океаном, набрав 46 (19+27) очков в 125 матчах НХЛ за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», а также 183 (73+110) очка за 212 игр в АХЛ.

«Спартак» в прошлом сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции.