«Спартак» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Голдобиным
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«Спартак» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Николаем Голдобиным, сообщает пресс-служба красно-белых.
Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.
Всего на счету форварда 123 (56+67) очка в 187 играх за «Магнитку» и ЦСКА. Выбранный в первом раунде драфта НХЛ, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Голдобин с 2012 по 2020 год выступал за океаном, набрав 46 (19+27) очков в 125 матчах НХЛ за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», а также 183 (73+110) очка за 212 игр в АХЛ.
«Спартак» в прошлом сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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