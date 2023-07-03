ХК «Сочи» заключил двухлетний контракт с голкипером Михаилом Бердиным

«Сочи» заключил двухлетний контракт с голкипером Михаилом Бердиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

25-летний вратарь за свою карьеру в КХЛ провёл 33 матча в составе СКА и «Сочи» и одержал 10 побед при проценте отражённых бросков 91,3 и коэффициенте надёжности 2,93.

В прошлой регулярке за 19 матчей за «Сочи» Бердин пропустил 55 шайб, одержав четыре победы с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,26.

Михаил провёл четыре сезона в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Виннипег Джетс» «Манитоба Мус». В 127 встречах голкипер одержал 64 победы.

Напомним, «Сочи» в прошлом сезоне стал худшей командой регулярки. За 68 матчей южане одержали победу в 11 встречах, набрав 32 очка.