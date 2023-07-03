«Нью-Йорк Айлендерс» рассматривает возможность подписания Дебринкэта

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Североамериканский портал The Hockey Writers в статье указал на заинтересованность «Нью-Йорк Айлендерс» в нападающем «Оттавы Сенаторз» Алексе Дебринкэте.

«Нью-Йорк Айлендерс» активно рассматривает возможность подписания 25-летнего форварда Алекса Дебринкэта с возможностью включения в сделку Жан-Габриэля Пажо. По сообщениями инсайдеров, переговоры между «островитянами» и хоккеистом довольно серьёзные.

Другими командами, которые заинтересованы в форварде, являются «Детройт», «Даллас» и «Анахайм», — сказано в статье.

В минувшем сезоне Дебринкэт набрал 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при полезности «-31».

Напомним, ранее стало известно, что квалификационное предложение Алекса Дебринкэта составляет $ 9 млн.