«Нью-Йорк Айлендерс» рассматривает возможность подписания Дебринкэта

Североамериканский портал The Hockey Writers в статье указал на заинтересованность «Нью-Йорк Айлендерс» в нападающем «Оттавы Сенаторз» Алексе Дебринкэте.
«Нью-Йорк Айлендерс» активно рассматривает возможность подписания 25-летнего форварда Алекса Дебринкэта с возможностью включения в сделку Жан-Габриэля Пажо. По сообщениями инсайдеров, переговоры между «островитянами» и хоккеистом довольно серьёзные.
Другими командами, которые заинтересованы в форварде, являются «Детройт», «Даллас» и «Анахайм», — сказано в статье.
В минувшем сезоне Дебринкэт набрал 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при полезности «-31».
Напомним, ранее стало известно, что квалификационное предложение Алекса Дебринкэта составляет $ 9 млн.
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