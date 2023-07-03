Экс-хоккеист «Спартака» и «Сочи» назвал самого бесстрашного защитника КХЛ

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов рассказал, что считает игрока «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва самым бесстрашным защитником в КХЛ.
«Хочу отметить игру Кирилла Воробьёва. Таких бесстрашных игроков не так много в КХЛ. Своей самоотверженной игрой он вызывает восхищение. Для хоккеиста это важнейший элемент.
Защитник не должен бояться шайбы. Невозможно столько блокировать и принимать шайб на себя, как Кирилл. Он ничего не боится и служит примером для своих партнёров и в целом для всех хоккеистов лиги. У него хорошие перспективы на сезон в новой команде», — сказал Щитов в интервью Legalbet.
В сезоне-2022/2023 Воробьёв играл за «Нефтехимик» и стал рекордсменом КХЛ по количеству заблокированных бросков за один чемпионат (164), побив достижение Вилле Покки, который в сезоне-2019/2020 161 раз блокировал броски.
Ранее бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, у кого в КХЛ самый лучший бросок.
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