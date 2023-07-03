Третьяк не считает политическим решение о невключении российских игроков в Зал славы НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил решение НХЛ не включать советских и российских хоккеистов в Зал славы.

«О причинах нужно спросить тех, кто голосует. Мы не можем вмешиваться, у нас туда входит только Игорь Ларионов, который, возможно, и предложил их кандидатуры.

Конечно, обидно, что так получилось. Особенно обидно, что не включили Михайлова — капитана команды 1972 года. Александр Якушев там, я тоже включён, Михайлов тоже достоин быть в Зале славы, но уже столько лет туда не попадает. Но нужно понимать, что это НХЛ, в нашем же музее все наши легенды есть», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, в список номинантов были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.