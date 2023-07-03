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КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе голкипера Ивана Федотова

КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе голкипера Ивана Федотова
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Континентальная хоккейная лига рассказала о ситуации с голкипером Иваном Федотовым, который планирует подписать контракт с ЦСКА.

«Со времени подписания Меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договора соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарём Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», — приводит заявление КХЛ «Спорт-экспресс».

Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Несмотря на службу в армии, у Федотова всё ещё есть возможность сыграть в НХЛ: его контракт был автоматически продлён на год.

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