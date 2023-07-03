«Торпедо» продлило контракт с Конюшковым на три года. Ранее его задрафтовал «Монреаль»

«Торпедо» объявило о заключении нового контракта с 20-летним защитником Богданом Конюшковым.

Отмечается, что с российским хоккеистом подписано соглашение на три года — до конца сезона-2025/2026.

«Мы очень рады, что Богдан остаётся с нами и будет продолжать расти вместе с командой. Это один из ключевых игроков коллектива, который строится с прицелом на новый стадион. Отдельно стоит отметить, что стремительный прогресс Богдана на днях был отмечен в НХЛ, где игрок был выбран на драфте. Это подтверждает правильность выбранного нами курса и высоко оценивает работу всей системы нашего клуба. Курс работы на перспективу будет продолжен», — приводит слова генерального менеджера «Торпедо» Максима Гафурова официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, 29 июня Конюшкова задрафтовал «Монреаль Канадиенс» в четвёртом раунде под общим 110-м номером. Защитник также стал одним из лучших новичков сезона в КХЛ, его номинировали на приз имени Алексея Черепанова.