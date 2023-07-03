В «Вашингтоне» прокомментировали свой выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2023

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, отвечающий также за решения команды на драфте, прокомментировал выбор нападающего Райана Леонарда в первом раунде под общим восьмым номером.
«У него действительно интересный набор навыков. Он действительно умеет забивать… он может отдавать передачи и играет по-настоящему честно. Он действительно конкурентоспособный парень. Так что он обладает интересной комбинацией навыков — способность забивать, быть плеймейкером», — приводит слова Махоуни The Athletic.
По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 игр.
Леонард выиграл золотую медаль в составе сборной США на юниорском чемпионате мира в 2023 году и занял третье место по результативности в турнире.
- 3 июля 2023
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