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The Athletic — об обмене: именно Костин поставил «Эдмонтон» в безвыходное положение

The Athletic — об обмене: именно Костин поставил «Эдмонтон» в безвыходное положение
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Журналист The Athletic Даниэль Ньюджент-Боуман прокомментировал обмен российского нападающего Клима Костина из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз» в конце июня. У хоккеиста истекал контракт, и «нефтяники» не могли договориться с форвардом.

«Именно Костин и его представители поставили «Ойлерз» в безвыходное положение, потребовав больше денег — правильно или неправильно, — чем команда могла себе позволить. «Ойлерз» хотели, чтобы Клим остался. Жаль, что не удалось достичь компромисса, когда Костин только начинал расцветать в НХЛ. В прошлом сезоне у него было 11 голов и 21 очко в 57 матчах, и нетрудно представить, как он мог продолжать расти в Эдмонтоне», — приводит слова Ньюджент-Боумана The Athletic.

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