«Торпедо» подписало новый контракт с лучшим снайпером плей-офф МХЛ

«Торпедо» в официальном телеграм-канале объявило о заключении нового контракта с 20-летним российским нападающим Василием Атанасовым.

Отмечается, что соглашение подписано на два сезона — до 30 апреля 2025 года.🦌

Напомним, Атанасов стал игроком системы «Торпедо» перед стартом сезона-2022/2023. В ходе регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги молодой нападающий суммарно провёл 32 матча за нижегородскую команду, сумев забросить восемь шайб, отдать пять результативных передач и в общей сложности набрать 13 очков. Атанасов завершал сезон в МХЛ в «Чайке». Форвард помог своему клубу выиграть Кубок Харламова, сыграв в плей-офф 12 матчей, забросив 10 шайб, отдав пять результативных передач и суммарно записал на свой счёт 15 баллов. Василий стал лучшим снайпером плей-офф МХЛ.