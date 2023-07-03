«Торпедо» подписало новый контракт с лучшим снайпером плей-офф МХЛ

«Торпедо» в официальном телеграм-канале объявило о заключении нового контракта с 20-летним российским нападающим Василием Атанасовым.
Отмечается, что соглашение подписано на два сезона — до 30 апреля 2025 года.🦌
Напомним, Атанасов стал игроком системы «Торпедо» перед стартом сезона-2022/2023. В ходе регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги молодой нападающий суммарно провёл 32 матча за нижегородскую команду, сумев забросить восемь шайб, отдать пять результативных передач и в общей сложности набрать 13 очков. Атанасов завершал сезон в МХЛ в «Чайке». Форвард помог своему клубу выиграть Кубок Харламова, сыграв в плей-офф 12 матчей, забросив 10 шайб, отдав пять результативных передач и суммарно записал на свой счёт 15 баллов. Василий стал лучшим снайпером плей-офф МХЛ.
- 3 июля 2023
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