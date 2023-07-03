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«Трактор» отдал «Торпедо» за Дер-Аргучинцева права на двоих россиян из НХЛ

«Трактор» отдал «Торпедо» за Дер-Аргучинцева права на двоих россиян из НХЛ
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Стали известны подробности обмена между «Трактором» и «Торпедо», сообщается на официальном сайте челябинцев.

Чёрно-белые получили права на российского нападающего системы «Торонто Мэйпл Лифс» Семёна Дер-Аргучинцева. «Торпедо», в свою очередь, получило 17-летнего форварда Кирилла Свищёва. Кроме того, нижегородцы забрали права на двух россиян, выступающих в НХЛ: Павла Дорофеева и Никиту Охотюка.

Отметим, что форвард Дорофеев представляет систему «Вегас Голден Найтс». Защитник Охотюк играет в системе «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, ранее «Торонто» сделало Дер-Аргучинцеву квалификационное предложение. Права на россиянина теперь закреплены за «Мэйпл Лифс».

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл пять встреч, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.

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