Бывший вратарь СКА оценил шансы Ивана Федотова заиграть в НХЛ после службы в армии

Бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас поделился мыслями о ситуации вратаря Ивана Федотова с контрактом. Ранее СМИ сообщали, что хоккеист заключил соглашение с ЦСКА. Тем не менее у вратаря всё ещё действует контракт с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ. Черкас также оценил перспективы Федотова в хоккее после службы в армии и шансы заиграть в НХЛ.
«Я думаю, Иван будет играть за ЦСКА, поскольку права на него принадлежат армейскому клубу. Что касается его спортивной формы, то, конечно, потерять год и не играть на высоком уровне, — это скажется. И здесь всё зависит от самого Федотова — насколько он сможет заставить себя после перерыва включиться в более тяжёлую работу. Понятно, что он в период службы тренировался, занимался. Но одно дело поддерживать своё состояние в условиях службы армии и совсем другое — тренироваться, играть на высоком уровне. Ему нужно приложить много сил, чтобы вернуть ту форму, которая помогла ему добиться высочайших результатов. Не случайно на него обратила внимание «Филадельфия Флайерз».
Люди возвращались в спорт и после травмы, и после других «простоев» в большой спорт? Я уверен, Федотов вернётся на прежний уровень и у него всё будет хорошо. Он парень с характером. Тем более что Ивану только 26 лет — для вратаря это начало карьеры, сегодня вратари играют до 40.
Он служил в ВМФ, играя за хоккейную команду этого ведомства? Любая армия — это армия: есть распорядок дня, строевая подготовка, другие занятия. Уверен, Федотов всем этим занимался.
НХЛ для него не закрыта? Нет, конечно. Была информация, что «Филадельфия» не вызвала его в лагерь, но какой смысл его сейчас вызывать, если он только отслужил? Я думаю, они посмотрят, как Иван будет играть этот сезон, сделают выводы. Так что Федотов должен оперативно включиться в работу и вывести себя на необходимый уровень. С помощью тренера вратарей, своего характера прежде всего», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».
- 3 июля 2023
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