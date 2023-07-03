Российский игрок «Вашингтона» шуткой про Овечкина ответил на вопрос, на кого он равняется

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко, принимающий участие в лагере развития, рассказал, на кого ориентируется. Кроме того, хоккеист ответил на вопрос, общался ли он с Александром Овечкиным.

«На кого равняюсь в своём броске? Алекс Овечкин great shot (Мирошниченко всё интервью говорил на русском с переводчиком, но эту часть произнёс на английском. Он рассмеялся, журналисты тоже. — Прим. «Чемпионата»). Маккиннон, Макдэвид, Овечкин. Вот на этих игроков, наверное. Они топовые. Хотелось бы, конечно, как они, играть. Буду стараться.

Говорил ли с Сашей Овечкиным в последнее время? С Орловым, с Саней Алексеевым говорил. С Ови и с Кузей нет. С Женей только после драфта мы здесь виделись», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба «Вашингтона».

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.