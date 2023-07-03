Российский нападающий «Вашингтона» рассказал, кто помогает ему в лагере развития команды

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко, принимающий участие в лагере развития, рассказал, кто помогает ему на льду

«Кто мне помогает на льду? Суздалев, когда мы вместе. Когда нет, никто мне не помогает (смеётся).

Занимаюсь ли английским языком сейчас? Да, с репетитором занимаюсь. Но без практики тяжеловато, конечно, в России его учить. Думаю, когда буду уже здесь, пойдёт быстрее», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба «Вашингтона».

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.