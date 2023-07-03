Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский нападающий «Вашингтона» рассказал, кто помогает ему в лагере развития команды

Российский нападающий «Вашингтона» рассказал, кто помогает ему в лагере развития команды
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко, принимающий участие в лагере развития, рассказал, кто помогает ему на льду

«Кто мне помогает на льду? Суздалев, когда мы вместе. Когда нет, никто мне не помогает (смеётся).

Занимаюсь ли английским языком сейчас? Да, с репетитором занимаюсь. Но без практики тяжеловато, конечно, в России его учить. Думаю, когда буду уже здесь, пойдёт быстрее», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба «Вашингтона».

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Иван Мирошниченко поделился мнением о лагере развития «Вашингтона»
Мирошниченко, Тринеев и Суздалев примут участие в лагере развития «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023