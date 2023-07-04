Нюландер хочет получать около $ 10 млн за сезон, «Торонто» готов платить не более $ 8 млн

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер по новому контракту хочет получать в районе $ 10 млн за сезон. Канадский клуб не согласен с такими требованиями и готов предложить не более $ 8 млн. Об этом сообщает Danslescoulisses.
27-летний Нюландер был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги 2014 года в 1-м раунде под общим 8-м номером. В НХЛ Вильям начал играть с сезона-2015/2016. C тех пор шведский нападающий в 521 матче набрал 430 (177+253) очков при показателе полезности "+23".
У Нюландера по контракту с «Торонто» остаётся один сезон с кэпхитом $ 6,96 млн. С 1 июля вступило в силу ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.
«Торонто» в прошлом сезоне плей-офф Кубка Стэнли вылетел во втором раунде от будущего финалиста «Флориды Пантерз» (1-4).
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