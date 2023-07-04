Рябыкин: драфт НХЛ подтвердил силу омской школы

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался по поводу омской школы хоккеистов.
«В последние годы в Омске многое делалось для развития школы, Академии. С этой точки зрения не случаен и выход «Омских Ястребов» в финал МХЛ, и неплохой результат молодежи на драфте НХЛ.
В первом раунде выбран защитник Михаил Гуляев, в последнем – форвард Тимур Муханов. Оба заинтересовали ведущие клубы НХЛ – «Колорадо» и «Каролину». Пусть и косвенно, но подтверждена сила омской школы.
В годы работы в Омске чаще видел Гуляева. Перспективный защитник — быстрый, юркий, с атакующими навыками. Форвард Муханов — тоже не великан, но со скоростью, игровым чутьем, броском.
Но понятно, что этим ребятам, как и всей молодежи, предстоит большая работа», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.
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