Пасиоретти, перешедший в «Вашингтон», пропустит начало сезона-2023/2024

34-летний нападающий Макс Пасиоретти, заключивший однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», пропустит начало сезона Национальной хоккейной лиги.

«Я восстанавливаюсь очень хорошо. Чувствую себя очень комфортно. Не думаю, что буду готов к началу сезона, но с начала чемпионата не пройдёт много времени, когда я ожидаю вернуться и начать играть», — приводит слова Пасиоретти RMNB.

Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, что на драфте Национальной хоккейной лиги хотели привлечь к себе игрока из топ-6 в результате обменов, но у них ничего не вышло. Команда подписала под восьмым номером центрфорварда Райана Леонарда.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф Кубка Стэнли.