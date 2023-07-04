Александр Степанов: у нас с Билялетдиновым одна школа — динамовская

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Александр Степанов, возглавивший ВХЛ «Барс», рассказал о сходстве в системе подготовки со знаменитым тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«У нас с Зинэтулой Хайдяровичем одна школа – динамовская. Да и много я у него играл, практически всю жизнь были вместе в хоккее, именно благодаря ему я состоялся как спортсмен. Все его требования я знаю, знаю, что он хочет, какие у него цели и задачи, весь тренировочный процесс.

Да, что-то меняется, хоккей совершенствуется. Хотя, возможно, что-то я упустил в последние десять лет после завершения игровой карьеры. Но не думаю, что это так сильно скажется. Да, уменьшились размеры площадки, хоккей стал побыстрее. Но требовательность его осталась столь же высокой, как и отношение к работе, тот же поставленный тренировочный процесс. Всё это я знаю, да и обсудили мы с ним многие вещи. Он сказал, что я должен проводить в своей работе параллели с «Ак Барсом», пожелал мне подучиться в работе. Поэтому думаю, что всё будет нормально. Мне кажется, что я должен помочь первой команде, работая с молодёжной. Благо всё это я знаю изнутри», — приводит слова Степанова «Татар-информ».