Александр Степанов: у нас с Билялетдиновым одна школа — динамовская

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Александр Степанов, возглавивший ВХЛ «Барс», рассказал о сходстве в системе подготовки со знаменитым тренером Зинэтулой Билялетдиновым.
«У нас с Зинэтулой Хайдяровичем одна школа – динамовская. Да и много я у него играл, практически всю жизнь были вместе в хоккее, именно благодаря ему я состоялся как спортсмен. Все его требования я знаю, знаю, что он хочет, какие у него цели и задачи, весь тренировочный процесс.
Да, что-то меняется, хоккей совершенствуется. Хотя, возможно, что-то я упустил в последние десять лет после завершения игровой карьеры. Но не думаю, что это так сильно скажется. Да, уменьшились размеры площадки, хоккей стал побыстрее. Но требовательность его осталась столь же высокой, как и отношение к работе, тот же поставленный тренировочный процесс. Всё это я знаю, да и обсудили мы с ним многие вещи. Он сказал, что я должен проводить в своей работе параллели с «Ак Барсом», пожелал мне подучиться в работе. Поэтому думаю, что всё будет нормально. Мне кажется, что я должен помочь первой команде, работая с молодёжной. Благо всё это я знаю изнутри», — приводит слова Степанова «Татар-информ».
- 4 июля 2023
-
11:28
-
10:50
-
10:18
-
10:06
-
09:54
-
09:40
-
09:26
-
08:30
-
07:02
-
05:48
-
04:57
- 3 июля 2023
-
23:50
-
23:27
-
23:01
-
22:55
-
22:52
-
22:46
-
22:40
-
22:18
-
22:10
-
21:56
-
21:37
-
21:18
-
20:57
-
20:38
-
20:19
-
19:58
-
19:21
-
19:13
-
19:02
-
18:49
-
18:47
-
18:35
-
18:17
-
17:51