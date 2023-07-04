Рябыкин: по чистому мастерству и таланту Мичков должен был быть в тройке на драфте-2023

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением о российском форварде Матвее Мичкове, выбранном «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером драфта НХЛ.

«По чистому мастерству и таланту Мичков — как минимум в двойке-тройке. Но сработали все факторы, в том числе политика и длинный контракт юниора в КХЛ.

В ситуации с Мичковым меня удивил другой момент. Прямо перед драфтом вдруг пошла критика игрока, причём в основном из России. Это как-то резануло глаз, всё-таки в НХЛ, наоборот, стараются делать всё возможное, чтобы из драфта получить не помойку, а конфетку — и дать всем участникам максимальную рекламу.

Не слежу за прессой Финляндии или Швеции, но сильно сомневаюсь, что там перед драфтом разносили лучших юниоров своей страны. А у нас такое вдруг произошло. На мой взгляд, это неправильно. Тем более что многие звёзды тем и отличаются, что имеют, скажем так, непростые, своеобразные характеры. Потому они и звёзды», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.